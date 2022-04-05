Dal centro sportivo: Bonaventura e Odriozola lavorano ancora a parte, Ikoné in gruppo

Non arrivano buone notizie dal centro sportivo della Fiorentina, due calciatori infatti si allenano ancora a parte

Dopo un giorno libero dato da mister Italiano, oggi al centro sportivo, sono tornati i calciatori della Fiorentina, non arrivano notizie confortanti su Bonaventura ed Odriozola, i quali lavorano ancora a parte. Ikoné invece, il quale aveva accusato qualche problema, è regolarmente in gruppo.

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