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Dal centro sportivo: Bonaventura e Odriozola lavorano ancora a parte, Ikoné in gruppo

Non arrivano buone notizie dal centro sportivo della Fiorentina, due calciatori infatti si allenano ancora a parte

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 aprile 2022 19:50
Dal centro sportivo: Bonaventura e Odriozola lavorano ancora a parte, Ikoné in gruppo - Moena, stadio Benatti, 31.07.2021, allenamento mattutino, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
Moena, stadio Benatti, 31.07.2021, allenamento mattutino, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 20.02.2021, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Dopo un giorno libero dato da mister Italiano, oggi al centro sportivo, sono tornati i calciatori della Fiorentina, non arrivano notizie confortanti su Bonaventura ed Odriozola, i quali lavorano ancora a parte. Ikoné invece, il quale aveva accusato qualche problema, è regolarmente in gruppo.

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