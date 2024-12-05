Da Milano incantati da Comuzzo: spunta il nome del giovane difensore viola sul taccuino di Ausilio e Marotta

I dirigenti dell'Inter stanno monitorando diversi profili con cui poter rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Tanti i nomi nel taccuino di Ausilio e Marotta e stando alle n...

I dirigenti dell'Inter stanno monitorando diversi profili con cui poter rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Tanti i nomi nel taccuino di Ausilio e Marotta e stando alle notizie di Tuttosport, c’è un nuovo giovane difensore sul quale si è posata l’attenzione della società nerazzurra. Si tratta di Pietro Comuzzo, difensore centrale classe 2005 della Fiorentina. Il suo valore di mercato si aggira intorno a 10-15 milioni di euro, ma trattare con il Presidente viola Commisso non sarà per niente facile.

"Se l’Inter avesse venduto De Vrij all’inizio dell’estate scorsa, probabilmente avrebbe provato a “battagliare” col Napoli su Buongiorno, che in primavera aveva manifestato il suo interesse per un trasferimento a Milano. Niente da fare e adesso l’Inter sta cercando un nuovo centrale. Per l’estate, per esempio, viene seguito Comuzzo, rivelazione della Fiorentina, mentre è un capitolo a parte l’interesse per l’Under21 Bertola dello Spezia, eventuale rinforzo in prospettiva. Il club nerazzurro sta osservando anche elementi all’estero". Lo riporta Internews24

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