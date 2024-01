Da Genova scrivono: “Il Sassuolo ci prova per Gudmundsson, ma il Genoa chiede sempre 30 milioni”

Il Genoa continua a ricevere offerte per Albert Gudmundsson. L’emittente televisiva ligure Telenord riporta l’inserimento del Sassuolo per l’attaccante islandese. I neroverdi in lizza con la Fiorentina, in quanto gli emiliani dovranno fare i conti con l’assenza di Domenico Berardi, il quale ha subito un’operazione al menisco. Il Genoa è però stato chiaro: servono 30 milioni per aggiudicarsi il talento islandese.

