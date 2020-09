CorFio, Cutrone, la sua permanenza dipende dal futuro di Chiesa. Sullo sfondo c’è il Genoa

Vlahovic resterà a Firenze forse anche per questo si è fatto invece incerto il destino di Patrick Cutrone. La recente visita dei suoi procuratori ha alimentato nuove voci di mercato su un attaccante che in caso di partenza di Chiesa rischierebbe di vedere ancora più alimentata la concorrenza in attacco. Non è un segreto infatti che di fronte alla partenza dell’esterno i viola potrebbero cercare un nuovo rinforzo offensivo ed è in quel caso che il futuro di Cutrone finirebbe per tingersi di altri colori. Per ora sullo sfondo è il Genoa ma qualsiasi discorso è stato rimandato a tempi più maturi per eventuali trattative e soprattuto al parere di Commisso. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

CORFIO, VLAHOVIC RESTA ALLA FIORENTINA E SI PRENDE LA NUMERO 9, SCACCIA COSÌ IL MERCATO