Ecco alcuni estratti dell’intervista di Patrick Cutrone, attaccante viola a Tuttosport: “Commisso e la società stanno facendo un grandissimo lavoro per farla crescere, dal centro sportivo all’imporante mercato di gennaio. Lui e gli altri dirigenti hanno sempre detto di volere una Fiorentina che sia un punto di approdo e non di partenza e questo non può che farci piacere. Ribery? È un fenomeno, un campione afferma eppure sempre lì a lottare. L’Europeo 2021 un ulteriore stimolo? Sicuro. La maglia azzurra è sempre un sogno e un obiettivo. Farò di tutto per mettere in difficoltà nelle scelte il ct Mancini”.