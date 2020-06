Cutrone e una doppia chance in arrivo. Riprendersi la Fiorentina per un messaggio al mercato

di Marco Collini

La squalifica per due giornate inflitte dal Giudice Sportivo a Vlahovic per la gomitata, regalano una chance importante a Patrick Cutrone. Il giovane centravanti originario di Como, aspetta ancora di spiccare il volo con la maglia della Fiorentina. Arrivato in riva all’Arno col favore della piazza, fin’ora non ha reso per quanto la società viola potrebbe andare al sborsare al Wolwerhampton. Una cifra di riscatto vicina ai 16 milioni di euro, che in rapporto all’unica rete segnata(all’Atalanta in Coppa Italia) risulta eccessiva. Inoltre, le voci secondo cui Pradè stia cercando un forte 9 da affiancare in rosa a Vlahovic fanno capire quanto la Viola sia delusa dal numero 63. La recente gara di Roma non ha fatto altro che dare vigore a chi pensa che Cutrone non sia l’attaccante di cui la Fiorentina ha bisogno. Ora il fato propone a Patrick due chance in una settimana da non sbagliare. Prima il Sassuolo al Franchi e domenica la trasferta dolce Parma. I suoi gol allontanerebbero i nomi di Piatek e Belotti dai taccuini dei dirigenti viola? Al campo l’ardua sentenza.