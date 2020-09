La permanenza a Firenze di Patrick Cutrone è tutt’altro che scontata. Sembra infatti che la Fiorentina stia cercando la formula giusta per spingere il centravanti al Genoa. I due club in questi giorni stanno parlando. In viola potrebbe arrivare infatti Krzysztof Piatek, trattativa per ora in standby proprio in attesa di sviluppi sul fronte Patrick. Lo scrive La Nazione.

