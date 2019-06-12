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Criscitiello: "Il sogno nascosto di De Zerbi è portare al Sassuolo Giovanni Simeone della Fiorentina"

Ecco quanto riportato da Michele Criscitiello in diretta su Sportitalia: "Il sogno di De Zerbi per il suo Sassuolo è quello di portare Giovanni Simeone al centro del suo attacco. Per adesso è un desid...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 giugno 2019 16:21
Criscitiello: "Il sogno nascosto di De Zerbi è portare al Sassuolo Giovanni Simeone della Fiorentina" - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Ecco quanto riportato da Michele Criscitiello in diretta su Sportitalia: "Il sogno di De Zerbi per il suo Sassuolo è quello di portare Giovanni Simeone al centro del suo attacco. Per adesso è un desiderio nascosto, in futuro chissà"

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