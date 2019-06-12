Criscitiello: "Il sogno nascosto di De Zerbi è portare al Sassuolo Giovanni Simeone della Fiorentina"
Ecco quanto riportato da Michele Criscitiello in diretta su Sportitalia: "Il sogno di De Zerbi per il suo Sassuolo è quello di portare Giovanni Simeone al centro del suo attacco. Per adesso è un desid...
A cura di Redazione Labaroviola
12 giugno 2019 16:21
Ecco quanto riportato da Michele Criscitiello in diretta su Sportitalia: "Il sogno di De Zerbi per il suo Sassuolo è quello di portare Giovanni Simeone al centro del suo attacco. Per adesso è un desiderio nascosto, in futuro chissà"