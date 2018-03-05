Così la stampa sportiva omaggia Davide Astori. Le prime pagine dei quotidiani italiani
La stampa sportiva italiana omaggia così il capitano della Fiorentina Davide Astori dopo la tragedia di ieri. Ecco le prime pagine della Gazzetta dello Sport, del Corriere dello Sport e di Tuttosport....
A cura di Redazione Labaroviola
05 marzo 2018 07:27
La stampa sportiva italiana omaggia così il capitano della Fiorentina Davide Astori dopo la tragedia di ieri. Ecco le prime pagine della Gazzetta dello Sport, del Corriere dello Sport e di Tuttosport. Di seguito su Labaroviola tutta la rassegna stampa