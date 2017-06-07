Corvino: "Vecino ha una clausola da 24 milioni di euro entro il 10 agosto. Pioli prima scelta"

Siamo fiduciosi sul rinnovo di Bernardeschi e vi spieghiamo perché. Kalinic invece.." così Pantaleo Corvino alla presentazione di Pioli

Durante la conferenza stampa di presentazione di Stefano Pioli ha parlato anche il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino, queste le sue parole: "Prima di tutti vogliamo ricordare Giuliano Sarti, un grande portiere della Fiorentina campione d'Italia e grande tifoso viola.

Stefano Pioli è sempre stata la nostra prima scelta, lo abbiamo scelto per tutte le sue qualità e soprattutto per la sua grande capacità tecnica.

Bernardeschi ha sempre detto detto voler rimanere quindi siamo fiduciosi. Aspettiamo la risposta alla nostra importante offerta per il rinnovo, risposta che ancora non è arrivata.

Clausole? Nella nostra rosa c'è ne sono due. Una per Kalinic che già tutti sapete e che abbiamo messo noi e uno che abbiamo già trovato su Vecino, di 24 milioni che vale fino al 10 di agosto"