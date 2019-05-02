Labaro Viola

"Corvino si dimette, si tratta per la buonuscita. Le aspettano i Della Valle e i tifosi viola"

Ecco quello che scrive Enzo Bucchioni su Tuttomercatoweb.com:"La classifica è invece uno schiaffo in faccia a tutte le ambizioni europee della Fiorentina. Una squadra costata più di 150 milioni e sciv...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 maggio 2019 01:42
"Corvino si dimette, si tratta per la buonuscita. Le aspettano i Della Valle e i tifosi viola" -
News
Fiorentina
Primo Piano
Corvino
Della Valle
Bucchioni
Condividi

Ecco quello che scrive Enzo Bucchioni su Tuttomercatoweb.com:

"La classifica è invece uno schiaffo in faccia a tutte le ambizioni europee della Fiorentina. Una squadra costata più di 150 milioni e scivolata al dodicesimo posto, dopo Sassuolo e Cagliari, è il vero fallimento della stagione. Pioli ha già pagato, il prossimo a lasciare Firenze sarà l’architetto di questa squadra sbagliata, vale a dire Pantaleo Corvino. Si sta trattando con il Dg viola una onorevole uscita sotto forma di dimissioni, le aspettano i Della Valle e quella Firenze che ha tanta voglia di ripartire."

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok