di Flavio Ognissanti

Lo avevano detto i Della Valle poco prima di abbandonare la Fiorentina: “Chiesa resterà alla Fiorentina anche il prossimo anno, senza se e senza ma”. Un comunicato duro, deciso e inspiegabile perché, proprio in quelle ore, si rincorrevano le voci di una cessione imminente a Rocco Commisso, poi confermata dai fatti. Ma quel comunicato aveva un significato preciso, ribadire a tutti che per Chiesa non c’erano accordi già presi per la cessione nè tantomeno intese preventive.

Tutto questo però è stato smentito da Panteleo Corvino, braccio armato dei Della Valle nella società viola e direttore generale della Fiorentina: “Se un giocatore vuole rimanere devi fare il massimo sforzo per farlo rimanere, quando invece c’è un mercato che a certi calciatori gli può offrire tre volte di più devi tenere conto di questo. C’era una grande squadra decisa a prenderlo, non ci interessavano solo soldi, se chiedi Demiral e chiedi Spinazzola fai un qualcosa che accontenti tutti non solo dal punto di vista economico”. Questa la rivelazione di Corvino pochi giorni fa a Sportitalia.