CORVINO: "BORJA CI HA DETTO CHE VUOLE ANDARE ALL'INTER. ORA INIZIO A TRATTARE CON I NERAZZURRI"

Ora inizierò a trattare la sua cessione con l'Inter" così il direttore generale della Fiorentina Corvino dopo l'incontro con Borja Valero

All'uscita del centro sportivo della Fiorentina ha parlato il direttore generale viola Pantaleo Corvino, queste le sue parole:

"Abbiamo fatto una chiacchierata con il ragazzo ci ha dato la notizia che il suo desiderio è quello di andare all’Inter. E ci ha dato il via libera a trattare con i nerazzurri. Se Borja partirà per Moena? Stasera inizierò a trattare con la società nerazzurra"