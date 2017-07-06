CORVINO: "BORJA CI HA DETTO CHE VUOLE ANDARE ALL'INTER. ORA INIZIO A TRATTARE CON I NERAZZURRI"
Ora inizierò a trattare la sua cessione con l'Inter" così il direttore generale della Fiorentina Corvino dopo l'incontro con Borja Valero
A cura di Redazione Labaroviola
06 luglio 2017 20:41
All'uscita del centro sportivo della Fiorentina ha parlato il direttore generale viola Pantaleo Corvino, queste le sue parole:
"Abbiamo fatto una chiacchierata con il ragazzo ci ha dato la notizia che il suo desiderio è quello di andare all’Inter. E ci ha dato il via libera a trattare con i nerazzurri. Se Borja partirà per Moena? Stasera inizierò a trattare con la società nerazzurra"