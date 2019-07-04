CorSport, Pradè pensa a Badelj come elemento di esperienza nel nuovo centrocampo viola ma su di lui c'è anche il Genoa
Secondo Il Corriere dello Sport, il primo pensiero di Pradè come elemento di esperienza è tornato Milan Badelj. L'ex viola finito a parametro zero alla Lazio la scorsa estate non ha trovato lo spazio...
A cura di Redazione Labaroviola
04 luglio 2019 12:28
Secondo Il Corriere dello Sport, il primo pensiero di Pradè come elemento di esperienza è tornato Milan Badelj. L'ex viola finito a parametro zero alla Lazio la scorsa estate non ha trovato lo spazio giusto e per questo si sta guardando intorno. Anche il Genoa è però sulle sue tracce. L'ingaggio sarebbe per altro molto inferiore rispetto a quello del milanista Lucas Biglia.