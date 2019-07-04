CorSport, Pradè pensa a Badelj come elemento di esperienza nel nuovo centrocampo viola ma su di lui c'è anche il Genoa

Secondo Il Corriere dello Sport, il primo pensiero di Pradè come elemento di esperienza è tornato Milan Badelj. L'ex viola finito a parametro zero alla Lazio la scorsa estate non ha trovato lo spazio...

Secondo Il Corriere dello Sport, il primo pensiero di Pradè come elemento di esperienza è tornato Milan Badelj. L'ex viola finito a parametro zero alla Lazio la scorsa estate non ha trovato lo spazio giusto e per questo si sta guardando intorno. Anche il Genoa è però sulle sue tracce. L'ingaggio sarebbe per altro molto inferiore rispetto a quello del milanista Lucas Biglia.