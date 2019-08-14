CorSport, Pradè non convinto dallo scambio Biraghi-Dalbert

Secondo Il Corriere dello Sport, Biraghi è il possibile rinforzo dell'Inter di Conte. Cresciuto nel vivaio interista, i nerazzurri vorrebbero riportarlo a casa. Dalbert è la possibile pedina che vorre...

Secondo Il Corriere dello Sport, Biraghi è il possibile rinforzo dell'Inter di Conte. Cresciuto nel vivaio interista, i nerazzurri vorrebbero riportarlo a casa. Dalbert è la possibile pedina che vorrebbe offrire in cambio l'inter ma al ds viola il terzino ex Nizza non convince ed inoltre il cartellino di Biraghi è sicuramente superiore a quello del brasiliano.