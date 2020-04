Dragowski ha allungato il contratto lo scorso agosto facendo lui e la società viola una scelta precisa di fronte alle lusinghe n arrivo dall’Inghilterra: il campionato ha dato ragione a Pradè e tra pochi mesi non ci sarebbe niente di strano se le parti si ritrovassero per aggiungere ancora qualcosa.

Con Milenkovic l’incontro ci sarà di sicuro, perchè quello era stato deciso di fare prima che l’emergenza sanitaria spazzasse via tutto e tutti: il difensore serbo si è via via legato sempre di più a Firenze, facendo ben felice la Fiorentina e i suoi tifosi che si godono un difensore tra i più complessi dell’intero panorama. Chi bussa alla porta sa che troverà chiuso, salvo sempre offerte fuori da ogni logica che nessuno sano di mente potrebbe rifiutare.

Intorno a Castrovilli ronzano grandi club italiani e stranieri, ma Commisso l’ha messo in cima alla lista delle certezze della Fiorentina di domani che vuol fare diventare protagonista proprio in Italia e in Europa.

Federico Chiesa, ci si immagina a lieto fine a differenza di ciò che veniva dato per scontato solo pochi mesi fa. Il magnate italo-americano si vedrà con il camioncino venuto su dal vivaio con un obiettivo: riconoscerli il contratto e status per farne il simbolo della Fiorentina che verrà.

