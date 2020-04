È evidente che negli ultimi mesi, è emersa sempre più una… fame di Fiorentina da parte del gioiello di casa viola. Al momento giusto, insieme a suo padre Enrico, parlerà col patron oltre che col DG Barone e col DS Pradè, con cui ha ottimi rapporti, sarà trovato la soluzione ideale per tutti. Chiesa piace sempre più alla Juventus che vuole costruire una squadra sempre italiana. Stesso discorso vale per l’Inter. Il Manchester United di Solskjaer è pronto a mettere sul tavolo 70 milioni di euro? Tutti in casa viola hanno capito benissimo che la voglia da parte della proprietà di restituire alla Fiorentina il ruolo di “Principessa” delle sette sorelle va oltre alle parole di circostanza. Lo riporta Il Corriere dello Sport.