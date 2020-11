CorSport, la coppia perfetta in attacco non esiste? A Parma forse (finalmente) il tridente

Coppie che scoppiano. La Fiorentina ne è piena. Niente a che fare con situazioni “amorose” ma con il duo d’attacco. Iachini le ha provate tutte, scegliendo le formazioni iniziali, a cominciare da Kouame-Ribery che sono i più longevi. In pratica non arrivavano i gol da reparto offensivo e quindi si cambiava, ma le reti ancora non arrivavano. E si cambiava ancora.

E così nell’undici titolare dopo Kouame-Ribery è stata la volta di Kouame-Vlahovic con la Sampdoria, poi Vlahovic-Ribery a Cesena con lo Spezia, successivamente Callejon-Vlahovic contro l’Udinese per passare a Callejon-Cutrone in Coppa Italia e infine Ribery-Callejon a Roma. Le due “non punte” avrebbero dovuto risolvere il problema della mancanza di un bomber vero. Senza mai dimenticare che soltanto 3 dei 12 gol segnati in tutto dall’inizio della stagione sono arrivati dal reparto offensivo.

Coppa inedita anche sabato a Parma? Forse no, perchè Iachini potrebbe aggiungere dal primo minuto un terzo uomo lì davanti in fase offensiva al centro. Diventerebbe un tridente che i tifosi viola aspettano da tempo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORSPORT, PEZZELLA TENTA IL RECUPERO IN EXTREMIS, SE NON CE LA FA È PRONTO IGOR. BORJA VALERO…