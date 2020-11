CorSport, Pezzella tenta il recupero in extremis, se non ce la fa è pronto Igor. Borja Valero…

Per la Fiorentina alle difficoltà oggettive si aggiungono anche i problemi nel reparto arretrato: perchè Quarta è stato squalificato e Pezzella sta sì recuperando, però la sua presenza al Tardini è in forte dubbio. Quindi davanti a Dragowski per ora si profila un inedito schieramento con Milenkovic di nuovo al centro, Caceres spostato a destra, mentre il posto sul lato che è di solito dell’uruguaiano sarà appannaggio di Igor: sempre che Pezzella, va ribadito, non recuperi in extremis come il centrale argentino sta cercando di fare grazie all’aiuto dello staff medico e allora a quel punto la difesa viola tornerebbe nella versione originaria. A proposito di infortunati, si è risolta la situazione che riguarda Borja Valero e lo spagnolo tornerà tra i convocati ma a centrocampo l’attenzione è puntata soprattutto sul possibile impiego di Pulgar dal primo minuto. Lo scrive il Corriere dello Sport.

