CorSport, Commisso come per Chiesa dice “Vlahovic no alla Juve”. Le cose poi cambiarono

Commisso dicono a New York, sarebbe pronto a investire sul mercato, fin da gennaio, puntando a giocatori di rilievo, anche se non è facile. E provare a tenere Vlahovic fino a giugno. Di sicuro dicono – ma anche con Federico Chiesa l’intenzione iniziale era quella – Commisso non vede la Juventus nel futuro dell’attaccante serbo, anche perchè non è nelle condizioni economiche per affrontare un investimento del genere, partendo da un minimo di 60 milioni e pagarne una decima di commissioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, TUTTOSPORT, BELOTTI ALLA FIORENTINA? NO, SIRENE DALLA PREMIER MA IL TORINO SPERA ANCORA NEL RINNOVO