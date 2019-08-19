CorSport, Biraghi sempre più nerazzurro. L'accordo con l'Inter c'è però...

Secondo Il Corriere dello Sport, il terzino Cristiano Biraghi, che non era nemmeno in panchina tra gli ufficiali per un acciacco fisico, sta al capolinea della sua esperienza a Firenze. Anche dalle pa...

Secondo Il Corriere dello Sport, il terzino Cristiano Biraghi, che non era nemmeno in panchina tra gli ufficiali per un acciacco fisico, sta al capolinea della sua esperienza a Firenze. Anche dalle parole di ieri sera di Antognoni, è stato svelato come tra Fiorentina ed Inter sia già in dirittura d'arrivo un'intesa sulla formula di un prestito mentre i nerazzurri hanno già l'accordo economico con il calciatore. L'ultimo tassello però manca, Dalbert sembra sempre più vicino al Nizza ma deve necessariamente partire. Pradè nella giornata di ieri non si è nascosto, ha ammesso che una trattativa c'è ma anche che è da trovare un compromesso.