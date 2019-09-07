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CorSera, la Fiorentina vuole fare di Chiesa una bandiera ma lui vuole andarsene, rispedirà al mittente il rinnovo

Secondo quanto scrive Il Corriere della Sera, la Fiorentina vuole fare di Chiesa la sua bandiera. Commisso gli proporrà un nuovo contratto più ricco e lungo ma da quanto trapela Federico vuole andarse...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 settembre 2019 12:23
CorSera, la Fiorentina vuole fare di Chiesa una bandiera ma lui vuole andarsene, rispedirà al mittente il rinnovo -
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Secondo quanto scrive Il Corriere della Sera, la Fiorentina vuole fare di Chiesa la sua bandiera. Commisso gli proporrà un nuovo contratto più ricco e lungo ma da quanto trapela Federico vuole andarsene ed è quindi intenzionato a rispedirlo al mittente. A giugno probabilmente riproverà a lasciare i viola per andare o alla Juventus o all'Inter.

 

 

 

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