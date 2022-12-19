CorSport, Sabiri lascia la Samp a gennaio: idea scambio con un calciatore della Fiorentina
Sembra essere già delineato il futuro del centrocampista marocchino
A cura di Redazione Labaroviola
19 dicembre 2022 09:02
In casa Samp pochi dubbi sul futuro di Abdelhamid Sabiri (26): lascerà la Sampdoria a gennaio, e potrebbe rientrare in uno scambio con un giocatore della Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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