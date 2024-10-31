Corriere Fiorentino: “Palladino ha molti dubbi. Kayode potrebbe fare riposare Dodò e prendere il suo posto”

Oggi Palladino potrebbe far riposare diversi giocatori

Sono molti i dubbi di Raffaele Palladino sulla formazione da schierare questa sera a Marassi. Il tecnico ex Monza dovrà necessariamente effettuare dei cambi rispetto al solito. Oltre alla nota assenza di Kean ci sarà da ruotare a centrocampo, dove Cataldi uscito acciaccato contro la Roma potrebbe riposare.

Al suo posto spazio per Richardson, oppure per un arretramento di Bove. In difesa invece Comuzzo è ancora in bilico, mentre potrebbe essere il momento di Kayode, con Dodò che potrebbe prendersi un turno di pausa. Sugli esterni invece sarà uno tra Colpani e Bove a lasciare spazio a Ikonè o Sottil. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/kean-si-trova-a-parigi-e-volato-in-serata-verso-la-francia-non-e-rimasto-a-firenze-dopo-il-forfait/274826/