Corriere Fiorentino: "Nico vuole andare via, la Fiorentina proverà ad accontentarlo ma servono 35 milioni"

Meno di un anno fa il rinnovo ma ora sembra essere arrivato il momento dell'addio

Meno di un anno fa il rinnovo fino al 2028, adesso per Nico Gonzalez è forse arrivato il momento dell'addio. Lunedì l'argentino tornerà al Viola Park dopo la Copa America e aver smaltito le vacanze, ma prima di conoscere Palladino e mettersi a disposizione del nuovo mister ci sarà Daniele Pradè ad attenderlo. Il ds è rimasto infastidito dalle voci di mercato di questa settimana ma il numero 10 è stato chiaro: vuole andare via.

Nico ha voglia di misurarsi su palcoscenici più importanti e visto che stavolta le occasioni ci sono chiederà alla società di accontentarlo. L'anno scorso disse no al Brentford, ora in ballo ci sono Juventus e Atalanta. La Fiorentina, che aveva comunque messo in conto la possibilità di sacrificarlo, ha già posto le condizioni, ossia un club disposto a spendere almeno 35 milioni. Una cifra di fronte al quale il club viola non ha mai eretto un muro. La sensazione è che la separazione possa essere una soluzione gradita a tutte le parti (e un po' meno a Palladino...). Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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