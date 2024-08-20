Corriere Fiorentino: "Nico-Fiorentina allo scontro, non si vuole allenare in gruppo. Commisso chiede 40 milioni"

Nico ha chiesto al club di allenarsi da solo in vista di una sua cessione

Nico Gonzalez sta andando al braccio di ferro con la Fiorentina, proprio come i vari Osimhen, Lookman e Koopmeiners. Nico ha chiesto al club di allenarsi da solo in questi giorni, e quindi si è chiamata fuori dalle partite della squadra. A questo punto il desiderio di tutti è di terminare il prima possibile questa vicenda. Lo stesso Commisso si è convinto a cederlo, per una cifra vicina a 40 milioni. La pretendenti sono le stesse di sempre, Juventus e Atalanta. Con il ragazzo che ha dato priorità assoluta ai bianconeri di Thiago Motta. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/pedulla-smentisce-ngonge-puo-lasciare-il-napoli-ma-la-fiorentina-non-e-una-pista-concreta/264695/