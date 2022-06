Secondo il Corriere Fiorentino, non ci sono dubbi sul fatto che sarà Mandragora uno dei rinforzi per il centrocampo di Vincenzo Italiano. Secondo il quotidiano locale, l’idea del club di Rocco Commisso sarebbe quella di scalare il prezzo del centrocampista dal saldo ancora dovuto da parte della Juventus per l’acquisto di Dusan Vlahovic nello scorso mercato di gennaio.

ODRIOZOLA POTREBBE TORNARE ALLA FIORENTINA