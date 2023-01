Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, la pista Sabiri-Fiorentina sembra essere piuttosto fredda. La Sampdoria infatti sarebbe in contatto con il Bologna per imbastire un affare con Vignato. I due club sono in continuo contatto.

LEGGI ANCHE, NAZIONE, BREKALO TEMPOREGGIA PRIMA DEL SÌ AL MONZA: OCCHIO ALLA FIORENTINA, PUÒ ARRIVARE L’OFFERTA