Corriere dello Sport, record della Fiorentina per stacanovisti: sono in cinque!
Solo la Fiorentina ha 5 calciatori che hanno giocato tutte le partite fin qui.
A cura di Redazione Labaroviola
07 novembre 2019 10:16
Il Corriere dello Sport di oggi mostra come la Fiorentina abbia il record di stacanovisti in squadra. In questa speciale graduatoria l'Inter, come la Lazio, non supera i tre, mentre a quattro arrivano Parma, Torino e Verona. La Fiorentina invece ha ben 5 suoi calciatori sempre presenti nelle prime 11 gare di Campionato e sono: Dragowski, Milenkovic, Pulgar, Castrovilli e Chiesa. I primi tre non sono nemmeno mai stati sostituiti, i due italiani hanno invece rifiatato rispettivamente per mezz'ora e quarantuno minuti.