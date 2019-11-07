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Corriere dello Sport, record della Fiorentina per stacanovisti: sono in cinque!

Solo la Fiorentina ha 5 calciatori che hanno giocato tutte le partite fin qui.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 novembre 2019 10:16
Corriere dello Sport, record della Fiorentina per stacanovisti: sono in cinque! - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il Corriere dello Sport di oggi mostra come la Fiorentina abbia il record di stacanovisti in squadra. In questa speciale graduatoria l'Inter, come la Lazio, non supera i tre, mentre a quattro arrivano Parma, Torino e Verona. La Fiorentina invece ha ben 5 suoi calciatori sempre presenti nelle prime 11 gare di Campionato e sono: Dragowski, Milenkovic, Pulgar, Castrovilli e Chiesa. I primi tre non sono nemmeno mai stati sostituiti, i due italiani hanno invece rifiatato rispettivamente per mezz'ora e quarantuno minuti.

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