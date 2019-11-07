Corriere dello Sport, record della Fiorentina per stacanovisti: sono in cinque!

Solo la Fiorentina ha 5 calciatori che hanno giocato tutte le partite fin qui.

Il Corriere dello Sport di oggi mostra come la Fiorentina abbia il record di stacanovisti in squadra. In questa speciale graduatoria l'Inter, come la Lazio, non supera i tre, mentre a quattro arrivano Parma, Torino e Verona. La Fiorentina invece ha ben 5 suoi calciatori sempre presenti nelle prime 11 gare di Campionato e sono: Dragowski, Milenkovic, Pulgar, Castrovilli e Chiesa. I primi tre non sono nemmeno mai stati sostituiti, i due italiani hanno invece rifiatato rispettivamente per mezz'ora e quarantuno minuti.