Corriere dello Sport, probabile formazione: Venuti al posto di Malcuit, Bonaventura torna dal 1′

Castrovilli e Kouame sì, Amrabat no, Kokorin neanche, ma si sapeva. Comunque sia, per il centrocampo Prandelli recupera il talento pugliese assieme a Bonaventura, che stavolta non sarà a mezzo servizio com’è stato sei giorni fa contro il Parma. Difatti i due andranno a comporre la coppia di interni nel reparto mediano, completato da Pulgar nel ruolo di regista. Per il resto, tante conferme e un rientro doc nella Fiorentina di scena a Benevento. Le conferme riguardano la difesa, anche per l’assenza di Igor. Milenkovic, Pezzella e Martinez Quarta avranno il computo di tutelare la porta di Dragowski. Novità sulla fascia destra: Venuti si prende la maglia e posto relegando Malcuit in panchina, mentre a sinistra ci si aspetta come sempre Biraghi nella logica del 3-5-1-1. Per l’attacco Vlahovic potrà contare sul genio di Ribery. Lo riporta il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORRIERE DELLO SPORT, PRANDELLI CACCIA LA 150ª VITTORIA IN SERIE A: VANNO SCACCIATI I FANTASMI