Corriere dello Sport, Prandelli caccia la 150ª vittoria in Serie A: vanno scacciati i fantasmi

A Benevento senza paura col giusto senso di responsabilità per quello che dobbiamo fare. E anche con un Ribery in più. Oggi c’è da trovare la prima vittoria esterna in A del 2021, che per Cesare Prandelli sarebbe la numero 150 da allenatore nel massimo campionato. Per scacciare tutti i fantasmi c’è solo questa strada. Lo riporta il Corriere dello Sport.

