Corriere dello Sport, Parisi-Fiorentina restano le voci ma la Lazio pare essere in pole. Juve defilata
L'Empoli non vuole lasciar partire a gennaio Parisi
A cura di Redazione Labaroviola
10 dicembre 2022 10:02
Il Corriere dello Sport oggi in edicola, si è soffermato sul futuro di Fabiano Parisi. Tanti club sono interessati all'esterno sinistro. Corsi però non vuole cederlo a gennaio, vorrebbe aspettare l'asta a giugno. La squadra più vicina al calciatore pare essere la Lazio, Sarri lo considera l'ideale per il suo gioco. La Juve pare fuori dai giochi. Continuano a girare le voci sulla Fiorentina.
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