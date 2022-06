Corriere dello Sport, l’ufficialità del colpo Mandragora arriverà il 1° luglio 

Vale per l’attacco con Jovic, ma anche a centrocampo con Rolando Mandragora (24 anni) che è veramente ad un passo. L’ex granata non è stato riscattato dallo stesso Torino, in cui ha giocato nell’ultima stagione, ed è molto vicino alla Fiorentina tanto che il suo mancato arrivo sembrerebbe per alcuni quasi un colpo di scena. Molto più probabile che arrivi l’ufficialità il primo luglio, giorno stesso di di apertura del mercato. Lo scrive il Corriere dello Sport.

