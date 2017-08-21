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Corriere dello Sport, la Var sbaglia per la prima volta, è rigore per la Fiorentina sul fallo a Simeone

L'arbitro Tagliavento avrebbe dovuto andare a vedere personalmente l'azione e non lasciare che decidessero altri. Così si legge sul Corriere

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 agosto 2017 10:01
Corriere dello Sport, la Var sbaglia per la prima volta, è rigore per la Fiorentina sul fallo a Simeone -
Rassegna Stampa
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Brutto utilizzo del VAR. Sul rigore assegnato all’Inter non c’era bisogno di rendere palese la conferma dell’arbitro al video (Guida). Sul secondo caso, siamo forse davanti al primo errore: con il ginocchio sinistro, Miranda colpisce il piede destro di Simeone che si autosgambetta. Più rigore che no. Tagliavento avrebbe dovuto andarsi a rivedere l’azione, vista la chiamata. Invece ha atteso placidamente a centrocampo che decidessero altri.
Corriere dello Sport

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