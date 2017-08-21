Corriere dello Sport, la Var sbaglia per la prima volta, è rigore per la Fiorentina sul fallo a Simeone

L'arbitro Tagliavento avrebbe dovuto andare a vedere personalmente l'azione e non lasciare che decidessero altri. Così si legge sul Corriere

Brutto utilizzo del VAR. Sul rigore assegnato all’Inter non c’era bisogno di rendere palese la conferma dell’arbitro al video (Guida). Sul secondo caso, siamo forse davanti al primo errore: con il ginocchio sinistro, Miranda colpisce il piede destro di Simeone che si autosgambetta. Più rigore che no. Tagliavento avrebbe dovuto andarsi a rivedere l’azione, vista la chiamata. Invece ha atteso placidamente a centrocampo che decidessero altri.

Corriere dello Sport