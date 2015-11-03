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Notizie Tagliavento Fiorentina

Tagliavento: "Gli errori più gravi della mia carriera con il Var non ci sarebbero stati"

24 novembre 2018 16:18

Labiale Tagliavento e "Orsato promosso" di Allegri. Juventus nei guai, indaga la procura

29 aprile 2018 23:04

Corriere fiorentino, Tagliavento ha rispettato le regole, poteva anche non guardare la moviola di persona

22 agosto 2017 11:23

Rizzoli risponde ad Antognoni: "Tagliavento non ha mancato di rispetto a nessuno. Ha considerato quell'episodio non grave"

22 agosto 2017 10:38

Antognoni: "Tagliavento ha mancato di rispetto alla Fiorentina. Sarebbe dovuto andare a vedere il fallo su Simeone"

21 agosto 2017 11:17

Corriere dello Sport, la Var sbaglia per la prima volta, è rigore per la Fiorentina sul fallo a Simeone

21 agosto 2017 10:01

La bestia nera della Fiorentina è Tagliavento, bilancio in negativo con l'arbitro di Terni

30 aprile 2017 10:15

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