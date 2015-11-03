Notizie Tagliavento Fiorentina

Tagliavento: "Gli errori più gravi della mia carriera con il Var non ci sarebbero stati"
24 novembre 2018 16:18
Labiale Tagliavento e "Orsato promosso" di Allegri. Juventus nei guai, indaga la procura
29 aprile 2018 23:04
Corriere fiorentino, Tagliavento ha rispettato le regole, poteva anche non guardare la moviola di persona
22 agosto 2017 11:23
Rizzoli risponde ad Antognoni: "Tagliavento non ha mancato di rispetto a nessuno. Ha considerato quell'episodio non grave"
22 agosto 2017 10:38
Antognoni: "Tagliavento ha mancato di rispetto alla Fiorentina. Sarebbe dovuto andare a vedere il fallo su Simeone"
21 agosto 2017 11:17
Corriere dello Sport, la Var sbaglia per la prima volta, è rigore per la Fiorentina sul fallo a Simeone
21 agosto 2017 10:01
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