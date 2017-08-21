Antognoni: "Tagliavento ha mancato di rispetto alla Fiorentina. Sarebbe dovuto andare a vedere il fallo su Simeone"

Non mi è piaciuto per niente l'atteggiamento di Tagliavento. Doveva andare personalmente a vedere il fallo da rigore" così Antognoni in sala stampa

Giancarlo Antognoni ha parlato in sala stampa in occasione della presentazione di Giovanni Simeone. Queste le sue parole:

"L'atteggiamento di Tagliavento non mi è piaciuto per niente, passi il rigore all'Inter ci può stare ma il fatto di non essere andato a vedere il fallo fatto su Giovanni ci ha dato fastidio. È stato un atteggiamento non rispettoso di una squadra andata a fare la partita. Specie dopo che Rosetti ci ha detto che le decisioni le deve prendere l'arbitro. La Fiorentina crede molto in Simeone, peccato non sia arrivato prima"