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Antognoni: "Tagliavento ha mancato di rispetto alla Fiorentina. Sarebbe dovuto andare a vedere il fallo su Simeone"

Non mi è piaciuto per niente l'atteggiamento di Tagliavento. Doveva andare personalmente a vedere il fallo da rigore" così Antognoni in sala stampa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 agosto 2017 11:17
Antognoni: "Tagliavento ha mancato di rispetto alla Fiorentina. Sarebbe dovuto andare a vedere il fallo su Simeone" - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Giancarlo Antognoni
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Giancarlo Antognoni
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Giancarlo Antognoni ha parlato in sala stampa in occasione della presentazione di Giovanni Simeone. Queste le sue parole:

"L'atteggiamento di Tagliavento non mi è piaciuto per niente, passi il rigore all'Inter ci può stare ma il fatto di non essere andato a vedere il fallo fatto su Giovanni ci ha dato fastidio. È stato un atteggiamento non rispettoso di una squadra andata a fare la partita. Specie dopo che Rosetti ci ha detto che le decisioni le deve prendere l'arbitro. La Fiorentina crede molto in Simeone, peccato non sia arrivato prima"

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