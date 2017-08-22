Corriere fiorentino, Tagliavento ha rispettato le regole, poteva anche non guardare la moviola di persona
Come si legge sul Corriere fiorentino non ci sono errori nel comportamento di Tagliavento sull'episodio di Simeone a San Siro
A cura di Redazione Labaroviola
22 agosto 2017 11:23
Il debutto della moviola in campo fa ancora discutere, a due giorni da Inter-Fiorentina: i viola lamentano l’assegnazione del rigore su Icardi e quello mancato su Simeone, ma l'arbitro Tagliavento però non ha sbagliato dato che ba rispettato perfettamente il protocollo della Var rispettando tutte le regole. Così riporta il Corriere fiorentino.