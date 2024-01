Corriere dello Sport, Kean-Fiorentina tanti ostacoli, tutto congelato. Ma resta la prima idea dei viola 

Kean ancora oggi resta la prima idea della dirigenza viola è ancora in piedi anche se resistono delle difficoltà legate a più fattori: la necessità della punta di rinnovare il suo contratto con la Juventus prima di partire per sei mesi, l’alto compenso che i bianconeri vorrebbero per il prestito oneroso (un milione di euro) e, non ultima, la concorrenza che ha su di sé l’attaccante, cercato da Monza e Rennes e nelle ultime ore anche dall’Atletico Madrid. Lo riporta il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, TREVISANI ATTACCA