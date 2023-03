Corriere dello Sport, Italiano preferisce Cabral: 6 gol in 7 partite: ora punta sulla continuità 

Tocca ancora ad Arthur Cabral. Così è se pare a Vincenzo Italiano, ovviamente, ma il piano non scritto è abbastanza sicuro: il posto di riferimento nell’attacco viola domani contro il Sivasspor sarà di nuovo del centravanti brasiliano. Come sta ormai diventando un’abitudine in campionato e se il brasiliano “comanda” anche in Conference League significa che le gerarchie ormai sono spostate dalla sua parte. E allora spetta a lui il compito, anzi il compito doppio: uno nell’interesse generale per trascinare la squadra viola ai quarti, uno personale per mantenere posizione e credito nei confronti del rivale-amico Jovic quando il tecnico siciliano sarà chiamato di nuovo a scegliere tra i due.

Jovic ci sarà al fianco della Fiorentina, perché ha forte la volontà di continuare a dare un contributo decisivo al rendimento-top della squadra viola di quest’ultimo mese, ma intanto tocca a Cabral che da quel punto di vista è ormai una nuova certezza su cui la squadra viola sa di poter contare sempre e comunque. Segnando sei gol nelle sette partite che al momento compongono la striscia positiva della Fiorentina tra Italia ed Europa dopo la sconfitta di Torino in casa della Juventus: ecco come l’ex Basilea è diventato imprescindibile. E la Conference League sta avendo grandi meriti in tutto ciò: nella succitata partita di Braga affondano le radici della svolta (nel rendimento) dell’attaccante brasiliano e, quindi, la svolta (nei risultati) della formazione di Italiano, e le due cose, come il compito di cui sopra, sono strettamente legate. Due gol subentrando a Jovic nel quarto d’ora finale, sul punteggio di 2-0 propiziato dal serbo, e in quell’attimo non più fuggente è scattato qualcosa dentro Cabral. Che poi si è ripetuto nella gara di ritorno firmando il definitivo 3-2, ma il meglio l’ha dato in campionato: subito decisivo contro l’Empoli, poi determinante a Verona e a Cremona. Soprattutto, è scattato qualcosa tra Cabral e il gol.

E allora domani toccherà di nuovo a lui, più che mai proteso a migliorare il record attuale che al momento è composto da undici reti, suddivise tra campionato (6) e Conference League (5), consapevole che se la Fiorentina è ancora in lizza in tutte e tre le competizioni adesso che siamo a marzo inoltrato dentro una stagione al culmine, un po’ di merito è anche suo. Ma Cabral non si accontenta e cerca un’altra recita importante in quell’Europa che sta tornando un po’ il giardino di casa: l’occasione si chiama Sivasspor, con obiettivo di infilare il biglietto col nome Fiorentina nell’urna di Nyon venerdì. Re Artù ci vuole mettere la firma. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, INZAGHI, BORDATA A MAROTTA: “SO BENISSIMO DA DOVE ARRIVANO LE CRITICHE CHE MI SONO STATE FATTE”