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Corriere dello Sport, De Laurentiis continua a chiedere Chiesa a Della Valle, secco no della Fiorentina

Federico Chiesa è sempre in cima alla lista dei desideri di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli sarebbe un grande fan del giovane attaccante viola, e starebbe ormai da mesi cercando di con...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 novembre 2017 16:24
Corriere dello Sport, De Laurentiis continua a chiedere Chiesa a Della Valle, secco no della Fiorentina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
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Federico Chiesa è sempre in cima alla lista dei desideri di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli sarebbe un grande fan del giovane attaccante viola, e starebbe ormai da mesi cercando di convincere i Della Valle a cedere il talento ventenne. Sino ad ora perà tutte le proposte sono state rifiutate dalla Fiorentina, che continua a tenersi stretta il suo gioiello.

Corriere dello Sport

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