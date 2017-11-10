Corriere dello Sport, De Laurentiis continua a chiedere Chiesa a Della Valle, secco no della Fiorentina

Federico Chiesa è sempre in cima alla lista dei desideri di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli sarebbe un grande fan del giovane attaccante viola, e starebbe ormai da mesi cercando di con...

A cura di Redazione Labaroviola 10 novembre 2017 16:24

Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa

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