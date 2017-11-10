Corriere dello Sport, De Laurentiis continua a chiedere Chiesa a Della Valle, secco no della Fiorentina
Federico Chiesa è sempre in cima alla lista dei desideri di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli sarebbe un grande fan del giovane attaccante viola, e starebbe ormai da mesi cercando di con...
A cura di Redazione Labaroviola
10 novembre 2017 16:24
Federico Chiesa è sempre in cima alla lista dei desideri di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli sarebbe un grande fan del giovane attaccante viola, e starebbe ormai da mesi cercando di convincere i Della Valle a cedere il talento ventenne. Sino ad ora perà tutte le proposte sono state rifiutate dalla Fiorentina, che continua a tenersi stretta il suo gioiello.
Corriere dello Sport