Corriere dello Sport: “Bove della Roma? É l’alternativa a Thorstvedt. Per Palladino è funzionale al suo gioco”

Per Palladino, Bove è perfettamente funzionale al suo gioco

Thorsvedt rimane un nome caldo in casa Fiorentina, ma i tempi sono stretti. Quanto stretti non è facile da definire, però rimane il punto d’arrivo della settimana appena iniziata, dentro cui ci sono sette giorni utili per capire se Bove della Roma può essere più di alternativa per ora messa lì in pausa (Palladino ha grande considerazione del giallorosso classe 2002 perché lo ritiene perfettamente funzionale al proprio gioco). Lo scrive il Corriere dello Sport.

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