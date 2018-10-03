Corriere dello Sport, Benassi, Chiesa e Biraghi saranno convocati ancora da Roberto Mancini per la nazionale
Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, dovrebbero essere ancora una volta convocati i tre violazzurri Biraghi, Benassi e Federico Chiesa da Roberto Mancini per le prossime p...
A cura di Redazione Labaroviola
03 ottobre 2018 11:55
Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, dovrebbero essere ancora una volta convocati i tre violazzurri Biraghi, Benassi e Federico Chiesa da Roberto Mancini per le prossime partite della nazionale italiana. La lista sarà diramata dal ct in questo week end, si attende dunque solo l'ufficialià delle scelte del tecnico azzurro. C'è aria di conferma violazzurra.