Il Corriere dello Sport annuncia Borja Valero all'Inter, in settimana l'annuncio. C'è il si dello spagnolo

Il quotidiano romano annuncia l'arrivo del centrocampista della Fiorentina ad un passo dall'Inter. Ci sarebbe anche il si di Borja Valero

Come riporta il Corriere dello Sport nella sua prima pagina Borja Valero è praticamente ad un passo dal diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Luciano Spalletti, nuovo allenatore nerazzurro, stravede per lo spagnolo e nella sua seconda esperienza a Roma ha provato a farsi comprare il centrocampista della Fiorentina ma il giocatore non ha mai voluto lasciare i viola. In estate però le cose potrebbero cambiare perché dopo 5 anni con le chiavi della città di Firenze in mano, Borja potrebbe lasciare. Nonostante le smentite, l’affare è in dirittura d’arrivo: pronti 5 milioni per i viola (potrebbero essere inseriti 2 milioni di bonus). Borja Valero all’Inter si farà: c’è già l’intesa tra i nerazzurri e il giocatore, è vicina quella tra i club. L’affare si chiuderà in settimana.