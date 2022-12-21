Cor. Sport, la Fiorentina darà un'altra possibilità a Cabral col Lugano. Si rivede anche Castrovilli

La Fiorentina darà ancora fiducia a Cabral nonostante gli zero gol segnati nelle sei amichevoli invernali disputate

Il Corriere dello Sport racconta che la Fiorentina oggi col Lugano concederà l'ennesima possibilità a Cabral. Il giocatore non ha segnato nelle sei amichevoli disputate, e avrà un altra chance. Inoltre, rientrano Ikonè e Kouamè, rientri provvidenziali visti gli infortuni di Sottil e Gonzalez. Nei convocati si rivede anche Castrovilli che potrebbe tornare in campo dopo l'infortunio al ginocchio

LA RIVELAZIONE DEL FRATELLO DI AMRABAT

https://www.labaroviola.com/fratello-amrabat-rivela-lo-voleva-il-tottenham-ma-non-ha-trovato-laccordo-con-la-fiorentina/196588/