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Convocati per il ritiro di Moena: ci sono Kalinic e Bernardeschi, out il partente Borja Valero

La Fiorentina ha reso nota la lista dei convocati per il ritiro di Moena che inizierà domani. Non è ovviamente presente il nome di Borja Valero, atteso a Milano nelle prossime ore, ci sono invece Kali...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 luglio 2017 00:32
Convocati per il ritiro di Moena: ci sono Kalinic e Bernardeschi, out il partente Borja Valero - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina ha reso nota la lista dei convocati per il ritiro di Moena che inizierà domani. Non è ovviamente presente il nome di Borja Valero, atteso a Milano nelle prossime ore, ci sono invece Kalinic e Bernardeschi nonostante le forti voci di mercato che li vorrebbero lontani da Firenze. Federico Chiesa e proprio Bernardeschi si aggregheranno al gruppo per ultimi, a meno di grosse novità. Da domenica arriveranno anche 9 ragazzi della primavera.

Portieri: Sportiello, Dragowski, Tatarusanu.

Difensori: Astori, Gaspar, Milenkovic, Vitor Hugo, Maxi Olivera, Milic, Tomovic.

Centrocampisti: Badelj, Cristoforo, M.Fernandez, Hagi, Sanchez, Saponara, Schetino, Vecino.

Attaccanti: Babacar, Baez, Bernardeschi, Kalinic, Chiesa, Rebic.

Primavera: Cerofolini, Satalino, Illanes, Ranieri, Diakhate, Meli, Gori, Maganjic, Sottil.

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