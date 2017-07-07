Convocati per il ritiro di Moena: ci sono Kalinic e Bernardeschi, out il partente Borja Valero

La Fiorentina ha reso nota la lista dei convocati per il ritiro di Moena che inizierà domani. Non è ovviamente presente il nome di Borja Valero, atteso a Milano nelle prossime ore, ci sono invece Kali...

A cura di Redazione Labaroviola 08 luglio 2017 00:32

Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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