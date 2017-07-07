Convocati per il ritiro di Moena: ci sono Kalinic e Bernardeschi, out il partente Borja Valero
La Fiorentina ha reso nota la lista dei convocati per il ritiro di Moena che inizierà domani. Non è ovviamente presente il nome di Borja Valero, atteso a Milano nelle prossime ore, ci sono invece Kali...
La Fiorentina ha reso nota la lista dei convocati per il ritiro di Moena che inizierà domani. Non è ovviamente presente il nome di Borja Valero, atteso a Milano nelle prossime ore, ci sono invece Kalinic e Bernardeschi nonostante le forti voci di mercato che li vorrebbero lontani da Firenze. Federico Chiesa e proprio Bernardeschi si aggregheranno al gruppo per ultimi, a meno di grosse novità. Da domenica arriveranno anche 9 ragazzi della primavera.
Portieri: Sportiello, Dragowski, Tatarusanu.
Difensori: Astori, Gaspar, Milenkovic, Vitor Hugo, Maxi Olivera, Milic, Tomovic.
Centrocampisti: Badelj, Cristoforo, M.Fernandez, Hagi, Sanchez, Saponara, Schetino, Vecino.
Attaccanti: Babacar, Baez, Bernardeschi, Kalinic, Chiesa, Rebic.
Primavera: Cerofolini, Satalino, Illanes, Ranieri, Diakhate, Meli, Gori, Maganjic, Sottil.