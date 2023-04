Commisso: “Vincere la Champions? Ricavi sono problema, non voglio finire come la povera Juve”

Ai microfoni di Canale 5 ha parlato il presidente viola Commisso: “Sono tornato dall’America per assistere a questa partita importante. Andremo a Roma e mi auguro di essere lì. Bravi i tifosi, hanno fatto una coreografia spettacolare, ma devo fare i complimenti a tutti, dallo staff ai ragazzi. Vi giocate due trofei che sensazione è? Mi auguro di essere la sorpresa, ma guardiamo una partita alla volta. Cosa pensa del lavoro di Italiano? Gli ho fatto i complimenti, è la prima finale. Sta facendo un gran lavoro. Quando lo criticavamo io gli sono sempre stato vicino. Non ho mai criticato i miei giocatori e il mio staff, ho sempre fatto così. Quale è il suo sogno vuole vincere la Champions a Firenze? La situazione legata ai ricavi è difficile. Non possiamo fare come la povera Juventus, che da quando ha comprato Ronaldo guardate come è oggi. Anni fa ci fu il fallimento qui a Firenze, ma questo non accadrà. Vediamo dove possiamo arrivare”.

