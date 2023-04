La Fiorentina vola in finale di Coppa Italia, decisivo il 2-0 viola dello Zini. Dodò inesauribile

Al 1′ Fiorentina che prova subito a rendersi pericolosa con Barak. Al 16′ colpo di testa di Milenkovic che finisce di poco fuori dalla porta difesa da Sarr. Al 29′ Igor colpisce di testa ma non impensierisce il portiere della Cremonese. Al 43′ bell’azione della Fiorentina, ottimo cross dentro di Dodò sul quale non arriva nessuno, raccoglie il pallone Biraghi che passa a Mandragora che va al tiro, sballato. Al 46′ Gonzalez mette dentro per Castrovilli che prova l’incornata.

Al 73′ la Fiorentina prende un pericoloso contropiede di Dessers. Al 75′ contropiede Fiorentina con Cabral che si acccentra poi invece di andare al tiro allarga per Nico Gonzalez che tenta il tiro a giro ma la palla finisce fuori. Al 77′ Mandragora raccoglie il pallone e va al tiro, palla di poco sopra la traversa. Al 79′ Gonzalez ci prova su corner, ma la difesa della Cremonese sventa il pericolo in angolo. All’83’ buona incornata di Cabral ma sul secondo palo non arriva nessuno a ribadire in rete. Fiorentina-Cremonese finisce 0-0.

LEGGI ANCHE, CASTROVILLI: “DALLE DIFFICOLTÀ NE SIAMO USCITI FORTI E VINCENTI. VOGLIAMO FESTEGGIARE A FINE GARA”