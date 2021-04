Commisso, vicino a Iachini e alla squadra. Momento difficile, non bisogna perdere la testa

La Gazzetta dello Sport, esamina l’atteggiamento di Rocco Commisso in queste giornate. Il presidente della Fiorentina non ha smesso un attimo di stare vicino a Iachini e alla squadra. Incitando, stimolando, facendo sentire la presenza di una società, che sta vivendo questo momento difficile, di preoccupazione, ma senza uscire fuori di testa. La retrocessione farebbe saltare per aria il progetto che riporterebbe ambizione per una piazza come Firenze.

Ma ora conta finire al meglio questo campionato. Commisso, prima della gara di Verona, non ha voluto inviare dentro lo spogliatoio nessun ultimatum. Nonostante le ultime prestazioni terrificanti di alcuni giocatori. Il vantaggio sul Cagliari deve stimolare il gruppo a fare bene ed essere vigile.

SUPERLEGA, SI SPACCA LA SERIE A: LA FIORENTINA TRA I 5 CLUB CHE SI OPPONGONO AL NUOVO PROGETTO