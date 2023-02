Commisso: “Smettete di dire che venderò la Fiorentina quando il Viola Park sarà finito. Non è vero”

Nel corso del suo intervento a Radio Bruno (CLICCA QUI PER LEGGERE LE SUE PAROLE), il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato anche delle voci su una possibile cessione della società, le sue parole:

La Fiorentina non è in vendita, quando sarà in vendita lo diremo con un telegramma, basta dire questa cosa che vendo dopo che sarà fatto il Viola Park. In quattro anni ho investito 400 milioni di euro, nessuno nella storia di Firenze ha preso cosi tante critiche investendo cosi tanti soldi. A volte si vince e a volte si perde, il vero tifo incoraggia quando si perde, quello che sta accadendo oggi non è giusto.

Se i soldi sono stati spesi male prendetevela con me, la decisione finale è sempre la mia, la critica dovrebbe essere su di me, non su Barone, Pradè o Italiano. Ognuno fa sbagli ma nessuna merita gli insulti che stanno prendendo in questi giorni. Ognuno può dire quello che vuole, non si possono accontentare tutti i tifosi, cosa vogliono, che la Fiorentina torna quella del 79? Sanno quello che ho trovato quando l’ho presa la Fiorentina?

Ho pagato 130 milioni la Fiorentina, questi soldi sono andati ai Della Valle, altri 30 milioni sono andati per banche e avvocati. Avrei voluto risultati migliori, il mio primo anno è andato bene, nessun altra squadra ha scalato cosi tante posizioni rispetto a come aveva fatto l’anno precedente, il mio secondo anno invece non è andato bene. Tutti parlano dell’Atalanta ma i primi anni anche loro non sono andati bene. Il Viola Park costerà più di 100 milioni e non è ancora finito, noi non possiamo prendere giocatori da 100 milioni e dobbiamo farci i giocatori in casa. Prima di partire vedrà il sindaco di Firenze per il nuovo stadio