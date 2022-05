Commisso parla del riscatto di Torreira: “Come per Gattuso, i procuratori con me non la vinceranno”

Il patron della viola Rocco Commisso ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina, questa la seconda parte delle sue dichiarazioni:

“Volevo essere a Firenze per la gara contro la Juventus ma purtroppo l’ho vista da casa. Il sogno era il quarto posto, ma potevamo arrivare anche ottavi. Spero che si sia capito il discorso sui ricavi e sulle spese che abbiamo rispetto alle altre squadre. L’Atalanta ci ha messo 10 anni per andare oltre il decimo posto, noi siamo arrivati al decimo posto solo al primo anno, quest’anno non sono arrivati in Europa. Non guardate solo le cose negative di questi 3 anni ma anche le cose positive.

Avevo tanti che mi volevano, volevo prendere un club in Italia e la decisione è stata fatta, adesso io sto qui e dovete fare i bravi come se volete essere rispettati. Ho visto l’affetto che c’è verso di noi e il nostro allenatore, la stragrande maggioranza dei tifosi è dalla nostra parte.

Torreira? Sono molto deluso da quello che è successo il giorno dopo il nostro traguardo in Europa, qualcuno come successo come Gattuso, i fiorentini ci sono cascati con questa petizione su Torreira, la notizia è stata data dai procuratori, con me i procuratori non la vinceranno. Non voglio parlare di mercato, ci sono Pradè, Barone e Burdisso che se ne occupano, credo che ci possa essere l’opportunità di rivisitare la situazione con Torreira nelle prossime settimane, non sono nè ottimista nè pessimista, non sono qui per parlare di mercato.

Sono molto contento del grande lavoro di Italiano, io alla Mediacom sono abituato a non mandare via gente, voglio che loro stanno con noi per lavorare bene, spero che Italiano resterà e poi di queste cose si parleranno nel prossimo futuro. Andremo ancora avanti con Pradè e Burdisso

Su Vlahovic i dati parlano per loro, con Vlahovic eravamo al settimo posto e abbiamo finito al settimo posto. Non abbiamo perso molto, Vlahovic ha fatto 7/8 gol con la Juventus, lo stesso numero di gol che hanno fatto Piatek e Cabral. Qualcuno ha detto che con Vlahovic saremmo arrivati al quarto posto, ma che sono zingari che conoscono il futuro?

Quando sono tornato a dicembre per fare l’affare Vlahovic del suo rinnovo, gli agenti di Vlahovic non sono stati onesti e non si sono comportati bene con me. Mi ha chiamato Ristic per parlare solo con me, solo lui ed io per parlare faccia a faccia, abbiamo parlato 3 ore ma ogni mezz’ora andava in bagno perchè doveva andare a parlare con due amici suoi, mi ha ingannato. Io ero solo ma lui era in compagnia. Il giorno dopo mi ha chiesto 8 milioni netti a stagione per Vlahovic, mi hanno chiesto anche una percentuale sia sulla cessione e in più una percentuale anche dalla squadra che avrebbe preso Vlahovic, da qui ho detto di vendere Vlahovic al più presto possibile, cosi sono arrivati Piatek e Cabral.

Il signorino ci ha rovinato, ci aveva detto che avrebbe firmato, per questo non abbiamo preso nessuno, siamo stati stupidi a settembre, non potevamo essere stupidi a gennaio. Sarebbe stato in panchina se fosse rimasto, non so da quanto tempo parlava con la Juventus, ma a gennaio nessuno lo ha voluto.

Non hanno voluto firmare il contratto e per questo il giocatore è andato via. Ho preso 75 milioni da Vlahovic, non come il Milan che ha perso a zero Donnarumma e Chalanoglu, o la Juventus con Bernardeschi. Io intanto ho incassato, soldi che ci servono per il Fair Play Finanziario.

Non ci sarò per il ritiro estivo ma penso che ad agosto sarò a Firenze. Cabral e Ikonè in panchina? Sono decisioni dell’allenatore e va bene cosi, sono cose che possono succedere. Anche Vlahovic era in panchina, hanno speso tutti questi soldi e stava in panchina. Alcuni opinionisti e tifosi non vogliono il bene della Fiorentina.

Sullo stadio stiamo aspettando di vedere il progetto, i servizi che si potranno vendere, capire come possiamo aumentare il fatturato, al momento non abbiamo tutte le informazione, dovrebbe essere un incontro nelle prossime settimane. Viola Park? Costerà 100 milioni di euro, è il più grande investimento probabilmente in tutta Europa, nemmeno pe gli stadi sono stati spesi cosi tanti soldi, non molto lontani dai 130 milioni che sono stati spesi per lo Juventus Stadium. Ho sentito qualche stupido che lo faccio per ricavare, voglio vedere se loro metteranno qualche soldi, non so quanto ci porterà economicamente il Viola Park, ma so che sarà un grandissimo lavoro che aiuterà la squadra nell’andare avanti

Tutto il settore giovanile è in corsa per i titoli nazionali, le donne non hanno fatto molto bene ma in tutto il settore giovanile hanno fatto bene”

